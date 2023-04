VIDÉO - Guerre en Ukraine : des agriculteurs déminent eux-mêmes leurs champs

Déminer avant de semer. C'est le fastidieux travail que des agriculteurs ukrainiens ont entrepris, malgré les séquelles de la guerre dans leurs champs. Car les zones libérées sont truffées d'obus et de mines. Et ce pour plusieurs années. En désespoir de cause, Vitaliy Sydor, un fermier du sud de l'Ukraine, a décidé de nettoyer lui-même son champ. Car le temps presse : toute la récolte de l'année dernière, qui est intervenue en pleine invasion, a été perdue. "J'ai acheté des détecteurs de métaux et j'ai regardé un peu sur Internet", explique-t-il dans le reportage en tête de cet article. Le jeune homme de 28 ans reconnaît qu'il n'a aucun équipement de sécurité et compte sur les conseils d'un ami passé par l'armée.