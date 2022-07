Guerre en Ukraine : des blessés évacués en urgence depuis le Donbass

Illustration de la nasse qui se resserre dans la région, les blessés affluent toujours en masse. Mais maintenant, ils doivent être envoyés de plus en plus loin pour bénéficier de soins dans une structure hospitalière. Il faut absolument trouver les moyens d’évacuer les civils. Et l’un des moyens le plus sûr pour le faire, c’est le train médicalisé. Affrété par Médecins sans frontières, il peut se rapprocher jusqu’à l’entrée du Donbass pour y charger des blessés, des personnes vulnérables, et les mettre à l'abri. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.