Guerre en Ukraine : des familles à la recherche de leurs proches à Irpin

Toutes les 5 minutes, un transport d'évacuation arrive et à chaque fois. Ils sont des dizaines à guetter sur le carrefour leurs proches évacués du nord de Kiev. La zone est bombardée ce matin. Un groupe attend le reste de la famille et commence à s'inquiéter. Quelques minutes plus tard, ils arrivent enfin. Les personnes évacuées embarquent dans des bus. Elles ne sont pas encore en sécurité. Huit personnes ont été tuées dimanche sur cette route. Il faut partir plus loin.