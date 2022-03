Guerre en Ukraine : des Français toujours bloqués dans le pays

Cela devait être le plus beau jour de leur vie. Manuela Gendrot et son compagnon attendaient la naissance de leur enfant, conçu par GPA. Ils sont arrivés en Ukraine la veille de l'attaque russe et refusent de partir sans leurs enfants. Jean-Paul Lecourt, lui, souhaite plus que tout rentrer en France. Ses valises sont prêtes, mais impossibles de s'enfuir pour l'instant. Son appartement est en plein centre de la ville de Kherson. De sa fenêtre, il entend les combats.