Guerre en Ukraine : des habitants de Kiev mobilisés pour faire vivre leur ville

Dans la capitale, la plupart des bureaux sont fermés, ainsi que tous les restaurants et presque tous les commerces. Quelques stations de service sont toujours ouvertes à Kiev, mais on les compte sur les doigts d'une main. Alors, forcément, il y a du monde. Nos reporters ont interrogé un pompiste, ce dernier dit être un volontaire. Ses amis travaillent aussi dans la station service. Alors, il aide pour qu'il n'y ait pas trop d'attente et pour éviter la panique.