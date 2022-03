Guerre en Ukraine : ce que l'on sait des frappes russes contre la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui ont provoqué un incendie

La centrale nucléaire de Zaporijjia, considérée comme la plus grande d'Europe, a été bombardée par l'armée russe, ce vendredi en plein milieu de la nuit. Conséquence, un incendie s'est déclaré sur le site pendant plusieurs heures. Selon Kiev, des tirs de chars russes sur la centrale ont mis le feu à un bâtiment consacré aux formations et à un laboratoire. Les services de secours ont indiqué avoir pu accéder au site vers 6h20 (4h20 GMT) et éteindre l'incendie, après en avoir été un temps empêchés par les soldats russes.

"La sécurité nucléaire est maintenant garantie", a affirmé sur Facebook Oleksandre Staroukh, chef de l'administration militaire de la région de Zaporijjia. L'attaque n'a fait aucune victime, ont indiqué les secours ukrainiens sur Facebook. L'organisme de l'État ukrainien chargé de l'inspection des sites nucléaires a par ailleurs indiqué qu'il n'avait constaté aucune fuite radioactive, et que "aucun changement sur le plan de la radioactivité n'a été constaté".

Mais les forces russes occupent le territoire de la centrale nucléaire, a-t-il indiqué l'agence d'inspection des sites nucléaires, affirmant que le personnel assurait l'exploitation du site. "Le territoire de la centrale nucléaire de Zaporojie est occupé par les forces armées de la Fédération de Russie. Le personnel opérationnel contrôle les blocs énergétiques et assure leur exploitation en accord avec les exigences des règlements techniques de sécurité d’exploitation", a-t-il précisé.

Selon la même source, le personnel s'assure du bon fonctionnement du site et des inspections sont en cours pour recenser les dégâts dus aux évènements de la nuit. Des six blocs, le 1er est débranché, les 2, 3, 5, 6 sont en phase de refroidissement, tandis que le 2 est opérationnel. L'agence ne dit pas cependant quel était le statut des blocs avant l'attaque.