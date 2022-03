Guerre en Ukraine : des manifestations contre les soldats russes à Kherson

Kherson ce matin, comme tous les jours, les habitants manifestent pacifiquement contre l'occupant russe et approchent des soldats. Mais aujourd'hui, c'est un déferlement de tir de sommation et de gaz lacrymogènes. Une autre vidéo dans le reportage en tête de cet article montre un angle différent. Il est écrit en bas de l'écran : "on tire sur des civils". On voit des Ukrainiens jetés des pierres aux soldats et l'un d'eux répliquait en tirant en l'air.