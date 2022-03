Guerre en Ukraine : des pompiers français à la frontière polonaise

Ils connaissent par cœur le secours à la personne, les terrains difficiles, l'urgence. Mais, cette mission en Pologne, ces pompiers français l'appréhendent particulièrement. Partis de Saint-Etienne, ils viennent d'arriver sur un camp de réfugiés et très vite, ces Ukrainiens ont roulé trois jours depuis Kharkiv où leur voiture a été touchée par des balles perdues. Cette femme âgée est blessée au visage et en hypothermie. Elle doit être prise en charge au plus vite.