Guerre en Ukraine : des sanctions économiques seront-elles efficaces ?

Les sanctions économiques sont adoptées en cascade. Par l’Europe, d’abord, les 27 visent le secteur financier : 70% des banques russes ne pourront plus emprunter sur les marchés. Autre stratégie, l’embargo : l’Europe n’exportera plus de pièces détachées destinées à l’industrie aéronautique et spatiale que la Russie ne sait pas fabriquer. Même sanction pour les pièces de rechange pour les raffineries pétrolières, des pénuries sont aussi à prévoir pour les particuliers.