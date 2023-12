VIDÉO - "Let it snow" : des soldats ukrainiens adaptent les chansons cultes de Noël pour rappeler que "la guerre continue"

Alors que l’Ukraine s’apprête à vivre son deuxième Noël sous les bombes, les hommes et femmes mobilisés jouent avec les monuments de la culture populaire. Neuf d’entre eux reprennent "Let It Snow" et d’autres grands tubes de Noël dont ils ont modifié les paroles pour rappeler que le conflit perdure. Le clip, tourné près de Bakhmout, a été partagé par United24, la plateforme de récoltes de fonds du gouvernement ukrainien.

Ces chansons résonnent tous les ans dans des milliers de foyers à travers le monde. Eux ont choisi d’en offrir une version remaniée pour "rappeler que la guerre en Ukraine continue". Les soldats de l'armée ukrainienne puisent dans les tubes de Noël pour remettre la lumière sur le conflit sur leur sol qui les oppose depuis bientôt deux ans à la Russie de Vladimir Poutine. Neuf soldats ont été choisis pour interpréter des morceaux décrits comme "de véritables symboles des fêtes" dont les paroles ont été modifiées pour évoquer le quotidien des Ukrainiens.

La musique comme "outil de réhabilitation"

Le titre "Happy Xmas (War Is Over)" de John Lennon devient ainsi "War Is not over", "la guerre n’est pas terminée". "I’ll Be Home For Christmas" de Bing Crosby - "je serai à la maison pour Noël" - se transforme en "I Won’t Be Home For Christmas" - "je ne serai pas à la maison pour Noël". Quant au cultissime "Let Is Snow", il est, lui aussi, en partie réécrit. "L’Ukraine a besoin de soutien. Aujourd’hui, à l’occasion de Noël et du Nouvel An, nous croyons que le monde le ressentira à nouveau et qu’il sera là pour nous", note Yaroslava Gres, coordinatrice de United24, la plateforme de récoltes de fonds du gouvernement ukrainien à l’origine de cette initiative.

Les soldats chanteurs sont présentés comme des "héros" et figurent dans un clip tourné à l’est de l’Ukraine devant "des immeubles détruits par les envahisseurs russes, un centre culturel et une gare sur le front à Lyman, des écoles et une station-service à Kostiantynivka, à 15 km du front". Les chansons ont été enregistrées au rythme de la bandura, un instrument ukrainien traditionnel, de la flûte, de la guitare, des percussions et d'un synthétiseur, précise United24. Inna Korolenko, soldat-médecin, affirme que "la musique est un outil de réhabilitation pour elle et ses frères d’armes, avec qui elle sert actuellement près de Bakhmout". Une manière aussi de diffuser ses messages plus efficacement.