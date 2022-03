Devant le Bundestag, Zelensky exhorte l'Allemagne à détruire le nouveau "mur" érigé en Europe

Précisant que 108 enfants ont été tués à Marioupol depuis le début de l'invasion russe, le président ukrainien a invité les députés allemands à "s'élever au-dessus du mur" pour voir que "les troupes russes ne différencient pas les civils ou les militaires, ils considèrent que tous sont des cibles".

Une situation qui aurait pu être améliorée si les pays de l'Otan avait décidé de fermer l'espace aérien ukrainien selon lui. "Un pont aérien aurait pu être fait si le ciel avait été sécurisé, aujourd'hui aucun pont n'est possible, car le ciel est rempli de missiles et de bombes russes" a-t-il regretté, ajoutant : "les hommes politiques disaient 'plus jamais la guerre', mais regardez ce que valent ces paroles : les troupes russes essaient de détruire les populations et ce pour quoi nous vivons".