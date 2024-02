VIDÉO - Une "volonté d'agression" de la Russie : devant Zelensky, Macron charge Poutine

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé un accord bilatéral ce vendredi soir à l'Élysée. Au cours d'une conférence de presse commune, le président français a dénoncé la "volonté d'agression" de la Russie. Une "nouvelle posture" qui "exige un sursaut collectif" de l'Europe, a plaidé le chef de l'État.

Ingérences numériques, armes déployées dans l'espace, mort d'opposant dans les prisons... Près de trois ans après le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine ne semble pas reculer. Au contraire. Selon Emmanuel Macron, le président russe serait entré dans une "nouvelle posture", encore plus "agressive" qu'auparavant. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce vendredi 16 février en compagnie de Volodymyr Zelensky, le président français a tenu à rappeler le devoir de la France, et de l'Europe, face à ce nouveau péril.

La "volonté d'agression" de Poutine

Après avoir signé avec le président ukrainien un accord bilatéral de sécurité, qui prévoit notamment que la France verse "jusqu'à trois milliards d'euros" supplémentaires d'aide militaire en 2024, le chef de l'État a commencé sa prise de parole en énumérant ce qu'il considère comme les nombreuses "défaites stratégiques" de Vladimir Poutine. Sur le terrain, Moscou patine. Après avoir promis une opération qui devait se conclure "en quelques semaines", la Russie est "désormais réduite à vider ses prisons pour remplacer les pertes colossales qu'elle subit sur le front", a ainsi rappelé Emmanuel Macron. Par ailleurs, la société est en train de "perdre ses talents", qui choisissent de quitter ce pays qui "finance une guerre inutile, injuste et cruelle, plutôt que les services de base". La Russie a également dû renoncer à "sa place et sa crédibilité" sur la scène internationale.

Autant de "revers" qui ont poussé Vladimir Poutine à se lancer dans "une fuite en avant", pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. Si bien qu'après avoir "accumulé et durci ses postures agressives ces dernières années", le chef du Kremlin serait entré dans une "nouvelle phase". Ainsi, ces derniers mois, des "manœuvres de désinformation, de manipulation de l'information et des attaques sur le plan cyber se sont accumulées, systématisées et intensifiées", a argué le chef de l'État, la mine grave. Une référence aux nombreuses opérations d'ingérence numériques venues de Russie, dont la dernière est baptisée Portal Kombat. "La Russie a franchi plusieurs seuils sur ce plan à l'égard des démocratiques européennes." De quoi pousser le président de la République à décrire une "volonté d'agression" du "régime du Kremlin à notre endroit".

La Russie de Vladimir Poutine est devenue un acteur méthodique de la déstabilisation du monde Emmanuel Macron

Si l'invasion de la Russie vise l'Ukraine, il est désormais évident aux yeux de Paris que le conflit fait "de nombreuses autres victimes", dont la stabilité des démocraties européennes. Face aux nombreux périls que représentent "l'intensification" des agressions russes, "le changement de nature" de ces attaques et "les seuils franchis", Emmanuel Macron a donc conclu en appelant à "un sursaut collectif" de l'Europe comme de la communauté internationale. Si la France "n'est pas en guerre ni contre la Russie, ni contre le peuple russe", son objectif est clair. Mettre Vladimir Poutine en échec.