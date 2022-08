Guerre en Ukraine : écoles, passeports, télécommunications… la russification à marche forcée

À Marioupol, les forces russes ont décidé de supprimer les vacances scolaires pour apprendre le programme scolaire russe. Et selon les informations, entre 200 000 et 300 000 enfants auraient été transférés de force vers la fédération de Russie depuis le début de la guerre. Dans le secteur de la construction, à Marioupol, de nouveaux appartements sont en train de pousser au fur et à mesure. Pour annexer le cyberespace, les Russes forcent certaines régions à se raccorder à son réseau Internet. Kherson Telecom, par exemple, a été remplacé par Miranda-Media.