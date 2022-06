"Macron a été très bien accueilli par les Ukrainiens", assure sur LCI l'ambassadeur de France à Kiev

C'est peu dire que la visite à Kiev d'Emmanuel Macron, qui assume la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'au 30 juin, était très attendue par Volodymyr Zelensky. La diplomatie de "l'en même temps" de Paris et sa volonté de maintenir le dialogue avec Moscou avait, semble-t-il, agacé du côté de Kiev. Tandis que certains Ukrainiens en ont voulu au chef de l'État d'appeler à "ne pas humilier" la Russie.

Mais l'accolade entre les deux hommes est chaleureuse. Et selon Etienne de Poncins, l'ambassadeur de France à Kiev, "il y a eu de très bons échos, spécialement le ministre des Affaires étrangères qui a fait un commentaire immédiatement après la fin des entretiens : c'était un format original, qualifié d'historique par le président Zelensky", a-t-il raconté sur LCI. "Quatre grands pays de l'Union européenne qui viennent témoigner de leur solidarité et un grand pays du continent européen, l'Ukraine, agressée par la Russie, je crois que c'est un message politique très fort dans ce contexte difficile et cela a été apprécié comme tel", a-t-il ajouté.