Guerre en Ukraine : en banlieue de Kiev, les Russes reculent-ils ?

Dans ce jardin, on trouve des éclats d'un obus, alors que de nouveaux tirs démarrent. Ce soldat qui nous accompagne nous demande tout de suite de courir. Trop dangereux, Vlad termine sa mission de reconnaissance. Il doit rejoindre son unité des forces territoriales. Il ne reste plus aucun habitant dans cette partie de la ville qui est désormais pilonnée par les forces russes depuis plus de trois semaines.