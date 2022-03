Guerre en Ukraine : en direct de Kiev

L'arrivée des volontaires internationaux est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas ce que les Ukrainiens réclament. Ce qu'ils veulent absolument, c'est l'instauration d'une "no fly zone", c'est-à-dire, interdire, si besoin par la force, aux avions russes de survoler et donc de bombarder le pays. C'est la demande répétée, presque quotidienne, du président Zelensky. Même des Ukrainiens croisés dans la rue nous en parlent quand ils comprennent que nous sommes des journalistes occidentaux. Cette demande est même écrite dans les rues de Kiev. Sur les panneaux d'affichage, on peut lire des messages en anglais destinés à l'Otan, où il est écrit : "arrêtez les meurtres ! Instaurez une no fly zone. Les Ukrainiens ne vous le demandent pas, ils vous supplient". Mais malgré toutes ces demandes, l'Otan refuse toujours.