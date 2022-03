Guerre en Ukraine : comment la police de Kiev traque les infiltrés russes

L'homme qui dirige les renseignements de la police en Ukraine est un ancien des forces spéciales, vétéran de la guerre du Donbass. Le Colonel Evgeny Zhukov a sous ses ordres 19.000 hommes prêts à lutter contre l'armée russe si elle rentre à Kiev. "Je suis un guerrier et un policier dans un système de défense unique et soudé en Ukraine", lance-t-il. Et alliant le geste à la parole, il prévient qu'il utilisera son arme de poing avant de tirer en l'air. Le message se veut clair.

Autre mission dévolue à ces policiers : sécuriser un site bombardé quelques heures plus tôt devant la ville d'Irpin, attaquée par les Russes. Le site est encore en flamme et les premiers civils évacués se présentent. En collaboration avec l'armée, les policiers assurent le contrôle des véhicules où s'entassent les réfugiés jusque dans les coffres. "La Russie rend les évacuations des civils très complexes. Nous les Ukrainiens, on est tous unis avec les moyens du bord pour les sauver", explique l'un d'eux.