Guerre en Ukraine : en patrouille avec les policiers de Kharkiv

La patrouille vient de repérer un homme assis sur le bas-côté. Il est au téléphone, ce qui le rend encore plus suspect aux yeux des policiers. Il semble alcooliser et n'a aucune raison d'être là. Son sac est fouillé, mais surtout le contenu de son téléphone qui intéresse la police. "On vérifie s'il est en contact avec des réseaux pro-russes et s'il a pris des photos de position militaire sensible en Ukraine", a-t-il dit. Malgré ses protestations, il est vite emmené au poste de police par une autre équipe venue en renfort. La police de Kharkiv dit avoir identifié 200 espions potentiels depuis le début de la guerre.