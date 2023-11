VIDÉO - Guerre en Ukraine : en quoi consistent ces "bombes planantes" entre les mains des Russes ?

La Russie utilise depuis mars 2023 de nouvelles bombes planantes en Ukraine, et leur utilisation s'est intensifiée ces derniers jours. Dotées d'une charge explosive supérieure à une tonne, ces armes permettent de détruire des cibles précises. Mais aussi et surtout, éviter la défense antiaérienne.

La Russie continue de déployer son arsenal militaire en Ukraine. Son armée, qui avait commencé à utiliser depuis mars 2023 des UPAB-1500B - des bombes planantes de 1,5 tonne, conçues pour frapper des cibles précises - a intensifié le recours à ce matériel depuis l'automne. Ces derniers jours, 87 bombes planantes ont été larguées sur des zones habitées de Kherson, comme le détaille notre vidéo en tête de cet article.

Cette bombe avait été présentée pour la première fois lors d'un salon d'armement en 2019. Elle a subi des tests complets, avant d'être livrée à l'armée de l'air russe. Ainsi qu'aux milices de Wagner au début de l'année. "Ces bombes planantes nous permettront d'atteindre des positions particulièrement fortifiées par l'ennemi beaucoup plus facilement et rapidement", se réjouissait alors Evgueni Prigojine, le défunt patron du groupe.

Eviter les systèmes de missiles anti-aériens ennemis

Selon les autorités russes, la charge explosive avoisine une tonne. D'une efficacité redoutable pour perforer les cibles adverses, ces UPAB-1500B auraient commencé à être utilisés il y a quelques semaines dans l'oblast de Tchernihiv, selon Defence Express.

L'UPAB-1500B peut être transporté par n'importe quel avion d'attaque russe. La bombe a un diamètre de 400 mm et une longueur d'au moins 5 mètres. Ses cibles ? Des objets stationnaires de petites et moyennes tailles, ainsi que les bunkers ou les installations défensives. Signe particulier : son système de navigation. Les avions peuvent larguer la bombe et activer son guidage à une distance allant jusqu'à 50 km. Ils évitent ainsi les systèmes de missiles anti-aériens ennemis.

Économie de guerre en Russie

"Plus d'une tonne d'explosif, c'est énorme. Puisqu'il s'agit d'un engin planant, la trajectoire n'est pas balistique contrairement à un obus. Cela doit être guidé", avait expliqué sur LCI le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'École de Guerre. "Il ne doit pas y en avoir beaucoup, le coût étant extrêmement cher. Mais si cela touche son objectif, cela doit causer des dégâts considérables."

Le Kremlin a affirmé cette semaine avoir réorienté l'économie sur la production d'armes et munitions et recruté quelque 400.000 soldats supplémentaires depuis le début de l'année.

Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky s'est inquiété jeudi d'un ralentissement des livraisons occidentales d'obus à l'Ukraine, sur fond de conflit entre Israël et le Hamas dans le Proche-Orient. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius a averti cette semaine que l'Union européenne ne serait pas en mesure de livrer un million de munitions à l'Ukraine avant le printemps, comme elle s'y était engagée. L'Ukraine reste particulièrement dépendante des armes et des munitions livrées par les pays européens et par les États-Unis.