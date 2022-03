Guerre en Ukraine : exil des Ukrainiens, entre inquiétude et soulagement

Il y avait beaucoup de réfugiés ce samedi après-midi à la gare routière de Varsovie. Larissa et ses deux enfants viennent tout juste d’arriver, après un voyage de deux jours en bus, long et éprouvant. Des familles, mais aussi des étudiants étrangers comme Bouchra et Jihane, Marocaines. Arrivées de Kiev, il y a deux jours, soulagées. À l’extérieur, des cartons remplis de vêtements sont à disposition. Les réfugiés se servent comme ils veulent. Cette mère de famille est surtout venue chercher des informations.