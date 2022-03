Guerre en Ukraine : face à une "crise sans précédent", Macron propose un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire mondiale

Pour se prémunir contre cet autre péril - à l'heure où la menace d'utilisation d'armes chimiques se fait de plus en plus prégnante -, Emmanuel Macron défend une "initiative pour la sécurité alimentaire" mondiale. Sur le plan commercial, cela se traduirait par un "plan d'urgence de libération des stocks en cas de crise pour éviter toute situation de pénurie et modérer les hausses de prix". L'objectif est également d'obtenir "un engagement multilatéral à ne pas imposer de restrictions à l'export des matières premières agricoles".

En parallèle, le président français souhaite, dès cet été, la mise en place d'une "action coordonnée des pays producteurs pour relever temporairement les seuils de production lorsque cela est possible" et "mettre en place un mécanisme d'allocation des volumes pour garantir un accès de tous, en particulier des plus vulnérables, [des ressources alimentaires] en quantité suffisante et à prix raisonnables". Un tel mécanisme de répartition s'inspire de l'initiative sur la distribution de vaccins anti-Covid dans les pays les plus démunis.