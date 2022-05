VIDÉO - Face au voisin russe, les Finlandais tiraillés entre inquiétude et "espoir que tout finira bien"

Parés de la tête aux pieds de leur uniforme, une arme en bandoulière, un casque enfoncé sur le front et un masque pincé sur le nez, les plus de 800.000 réservistes de l'armée finlandaise ont repris l'entraînement comme jamais auparavant. En forêt, ils s'entraînent au combat pour se préparer en cas d'invasion russe, prêts à protéger ce pays qui compte à peine 5,5 millions d'habitants, et qui s'était jusqu'alors tenu à l'écart des alliances militaires pendant des décennies.

"C'est important pour moi d'être préparé à une prochaine bataille, s'il y en a une", confie l'un des soldats dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Avant l'invasion russe en Ukraine, 700 entraînements par semaine étaient organisés à travers le pays, contre 700 par jour dorénavant. La Finlande, qui partage une frontière de 1300 kilomètres avec la Russie, a rapidement pris peur, elle qui est pourtant restée neutre militairement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a désormais choisi un camp : celui de l'Otan. Le pays a annoncé officiellement dimanche qu'il allait demander à rejoindre l'Alliance transatlantique, un pas que s'apprête aussi à sauter la Suède.

"C'est un jour historique, une nouvelle ère s'ouvre", a salué le président finlandais Sauli Niinistö. Le secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg a assuré de son côté que celle-ci est prête à renforcer les "garanties de sécurité" pour les deux pays nordiques. Moscou, quant à elle, voit d'un très mauvais œil ces possibles adhésions : Vladimir Poutine a mis en garde son homologue finlandais contre "une erreur", jugeant qu'il "n'y a aucune menace à la sécurité de la Finlande", selon le Kremlin.