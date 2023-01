VIDÉO - Guerre en Ukraine : face aux chars occidentaux, la Russie ripostera-t-elle avec son char dernier cri ?

Après l'Allemagne qui envisage de donner son feu vert et le Royaume-Uni qui a d'ores et déjà annoncé la livraison de 14 chars lourds Challenger 2, les États-Unis pourraient, eux aussi, réaliser des livraisons de chars d'assaut Abrams M1. Une "nouvelle provocation flagrante" pour Moscou, qui compte bien répliquer. Depuis plusieurs semaines, la Russie évoque un déploiement de son T14 Armata. Véritable fierté de l'armée russe, il dispose d'un ensemble d'innovations intéressantes. Avec son blindage plus léger, sa tourelle électronique télécommandée et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour corriger des erreurs de ciblage, le véhicule promet des performances de mobilité et de forces de frappes qui en fait une perle technologique pour Moscou. Et un adversaire redoutable pour les chars occidentaux.