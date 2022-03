Fermeture du ciel russe et flambée du kérosène : le prix des billets d’avion va-t-il s'envoler ?

Changements de cap, en cascade, dans le ciel européen. À cause de l'interdiction du survol de la Russie, les avions au départ de l'Europe doivent emprunter un nouvel itinéraire pour rejoindre les pays d’Asie. En temps normal, Air France-KLM, comme les autres, suit une route invisible au-dessus de la Russie, plus exactement la Sibérie, pour rallier le Japon. Dorénavant, pas d'autre choix que d’emprunter un autre parcours, en survolant la Turquie et le Kazakhstan. Conséquence, pour un vol Paris-Tokyo par exemple, comptez environ deux heures de trajet en plus. Or qui dit plus longue distance dit plus de kérosène : environ 10.000 euros pour un tel supplément de trajet selon les experts.

Dans le même temps, du fait des tensions géopolitiques qui agitent le Vieux-continent et l'annonce la semaine dernière d'un embargo sur le pétrole russe par les États-Unis, le prix des hydrocarbures atteint des sommets historiques. Le kérosène s'échangeait la semaine dernière à environ 150 dollars le baril, en hausse d'environ 30% sur un mois et de 100% en un an, selon l'indice de référence Platts de l'agence S&P. "Les pressions haussières sur les prix vont continuer, surtout si le secteur énergétique russe subit des sanctions plus dures", s'inquiétait lundi dernier l'Association du transport aérien international (Iata), porte-voix des compagnies. Déjà en temps normal, les dépenses en carburant représentent entre 20 et 30% des coûts pour une compagnie.