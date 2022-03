Guerre en Ukraine : fin du couvre-feu à Kiev, reprise des bombardements

En Ukraine, il y a eu encore un bombardement et encore de nombreux dégâts. "Ils visent délibérément des civils, ils tuent des civils. On peut en témoigner tous les jours sur le terrain là où il y a des bombardements", confie une pompière. La frappe a eu lieu seulement quelques minutes après la fin du couvre-feu dans un quartier résidentiel de Kiev. A 300 mètres plus loin, nous observons une maison éventrée et un reste de missile dans le jardin. "Oui, j'ai peur, tout le monde a peur. Mais que voulez que je fasse ?", lance une passante.