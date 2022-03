VIDÉO - Guerre en Ukraine : formé en Syrie, un jeune Français se prépare au combat à Kiev

"Un choix personnel". Quelques mois après avoir quitté la Syrie - où il a affronté les troupes de la Turquie et de l'Etat islamique entre 2014 et 2020 - Pierre a rejoint l'Ukraine pour y combattre les envahisseurs russes. Ce Français de 28 ans, originaire de Normandie, est récemment arrivé - après 10 jours de train et de voiture - à Kiev, une ville qu'il ne connaissait pas. Dans les prochains jours, il sera déployé autour de la capitale ukrainienne. Il espère atterrir là où il sera "le plus utile" : "sur le front", pour pouvoir utiliser contre les Russes les compétences qu’il a acquises ces dernières années, comme "tirer avec des (mitrailleuses) 12,7 et 14,5 mm, des kalachnikovs, des lance-roquettes..."