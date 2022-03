Guerre en Ukraine : fuir Kiev à tout prix

La gare centrale de Kiev est le point de départ d'un nouvel exode. Quinze trains quotidiens permettent aux civils de fuir la guerre. Alors que les combats se rapprochent, ils sont de plus en plus nombreux à quitter la capitale. "Il faut qu'on mette notre fille en sécurité, elle ne peut plus supporter les bombardements". "Les Russes ont tout détruit chez moi, j'ai dû quitter ma maison à pieds", témoignent-ils. Parmi les hommes, seuls ceux âgés de plus de 60 ans sont autorisés à partir. Les autres doivent rester pour combattre.