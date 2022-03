Guerre en Ukraine : ils quittent l'enfer de Marioupol

Dans la cour de cette école, les habitants attendent pour se faire enregistrer sur des listes. Leurs regards sont si lointains, si tristes. Et quand on leur parle, les larmes arrivent aussitôt. Tous ici racontent les échanges de tirs, les batailles de chars entre soldats russes et ukrainiens dans leur quartier. Dans une salle de classe, un repas est servi pour chaque réfugié. Cette grand-mère est épuisée physiquement, psychologiquement. La plupart de ces habitants ne savent pas où ils vont aller maintenant. Ils ont fui l'enfer, c'est l'essentiel. Sur place, on leur propose des bus pour partir vers la Russie.