VIDÉO - Guerre en Ukraine : immersion dans les tranchées à Kramatorsk, au plus près des combats

Elles semblent sorties tout droit des livres d'histoire. Creusées dès 2014, de nombreuses tranchées sont disséminées l'Est de l'Ukraine. Les soldats qui s'y trouvent sont déterminés à enrayer l'avancée russe. "On doit être prêts à tout moment pour défendre notre territoire partout en Ukraine", affirme avec force Artem, officier de la garde nationale ukrainienne. "La garde nationale vérifie les personnes qui passent. S’ils ont des munitions, s’ils sont des agents infiltrés, s’il y a du trafic ou de la contrebande", ajoute-t-il, mettant en avant l'extrême vigilance de ses hommes.

Les soldats sont jeunes, parfois très jeunes. Ils reçoivent une formation expresse. "En cas d’attaque imprévue, on nous donne des ordres et en deux minutes, on se met en position. On tient ce poste de défense, on empêche l’ennemi d’avancer plus loin vers les habitations", explique Mikhailo, un soldat de la garde nationale.