Guerre en Ukraine : inquiétude pour l'économie mondiale

"On risque d'avoir des hausses significatives avec une augmentation qui pourrait aller à plus de deux euros le litre. C'est l'incertitude du conflit qui crée beaucoup d'inquiétude sur les marchés, et donc qui fait flamber les prix. Et cette situation risque de durer au moins jusqu'à la rentrée", explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France.