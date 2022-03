La Russie peut-elle priver l'Europe d'Internet en coupant des câbles sous-marins ?

Mais selon cet expert, 80% du trafic internet français passe par les branchements qui relient l'Europe aux États-Unis. Une attaque ciblée serait donc amplement suffisante pour fragiliser le pays. "Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des méga-câbles, qui concentrent un très grand volume de trafic. Si trois ou quatre de ces câbles sous-marins venaient à être endommagés ou coupés, les conséquences sur le fonctionnement de l'Internet européen seraient majeures", explique-t-il.

Concrètement, cela plongerait de nombreux internautes dans un "black out" d'Internet : plus aucun accès à leurs sites favoris, à Google, aux réseaux sociaux ni aux applications de messagerie. Des milliers d'usines, de commerces et de banques pourraient ne plus fonctionner normalement, d'autant que de multiples activités sont de plus en plus dépendantes du numérique depuis la crise sanitaire. "Plus de 10.000 milliards de dollars de transactions financières quotidiennes, soit quatre fois le PIB annuel de la France, transitent aujourd'hui par ces 'autoroutes du fond des mers'", a relevé Serge Besanger, professeur à l'ESCE International Business School, dans un article d'octobre 2021 publié sur le site The Conversation, qui s'inquiétait déjà de la menace russe.

Celle-ci est crédible, selon Camille Morel, chercheuse en relations internationales à l'université de Lyon : d'après elle, Moscou pourrait affaiblir les pays occidentaux tout en réussissant à s'épargner les dégâts causés par un tel sabotage. "La Russie est en train de développer une volonté d'avoir un Internet souverain, qui serait déconnecté de l'Internet mondial et qui rendrait donc la coupure d'un ou plusieurs câbles sous-marins dans le monde, sans conséquence pour sa propre société et sa propre économie", analyse-t-elle.