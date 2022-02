L'Europe va-t-elle manquer de gaz ? "Le vrai risque, c'est l'automne", analyse François Lenglet

"J'ai été visiter les réserves françaises de gaz, la semaine dernière, dans l'Oise : elles sont à 30% de leurs capacités, soit un niveau tout à fait habituel à la fin de l'hiver." Néanmoins, poursuit le journaliste, "le vrai risque, c'est l'automne 2022, car la crise ukrainienne intervient alors que les investissements mondiaux dans la production d'hydrocarbures - gaz et pétrole - se sont effondrés : ils sont tombés de 700 à 350 milliards de dollars par an, divisés par deux sous la pression de la lutte contre les émissions de carbone à cause du dérèglement du climat."