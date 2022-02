VIDÉO - "On a tous peur" : la bataille de Kiev a commencé

Dans la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 février, la Russie de Vladimir Poutine a entamé une guerre contre l'Ukraine. Ce vendredi, sur des images reçues par TF1, et présentées dans le reportage du 13H en tête de cet article, des militaires ukrainiens semblent prendre position à la hâte et avec fébrilité au cœur de Kiev.

La capitale ukrainienne a été bombardée dans la nuit de jeudi à vendredi et semble sur le point de tomber aux mains des Russes. Leur avancée parait inarrêtable. La stratégie de l'armée russe est de prendre la ville en étau depuis le Nord et l'Est.