VIDÉO - "Une situation très exceptionnelle" : maïs, blé, engrais… les prix s'envolent

Pour maintenir sa production, l'entreprise n'a pas d'autre choix que d'augmenter ses prix. "C'est absolument indispensable. On est sur des augmentations, sur les douze derniers mois, qui se situent entre 400 et 500%. Et ce genre de hausse ne peut pas être pris sur des ajustements. On est sur une situation très exceptionnelle", continue à expliquer ce directeur. La Russie et l'Ukraine dominent les exportations mondiales de céréales et d'engrais.