VIDÉO - Guerre en Ukraine : à Odessa, les femmes se préparent à la guerre

Sans les croix en acier et les plots de béton destinés à ralentir une offensive ennemie, au premier regard à Odessa, on pourrait croire que la vie de tous les jours n'a pas encore changé. Dans ce quartier pavillonnaire où le 20H de TF1 s'est rendu, Margarita nous invite chez elle. Cette arrière-grand-mère se prépare comme elle le peut. "Les fenêtres sont protégées. Personne ne peut nous voir de l'extérieur. Et là, ce sont nos stocks. C'est tout ce que nous avons", confie-t-elle.