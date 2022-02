VIDÉO - "Il joue l'énervement, la colère" : ce que François Hollande se rappelle de Vladimir Poutine

Isolé, sans doute par plus de 20 ans de pouvoir, le président russe semble s'être radicalisé au fil des années. Ses méthodes sont connues : cyberattaques, assassinats ciblés, déstabilisations politiques, soutien aux séparatistes russes... Un jeu pour celui qui n'a jamais hésité à surjouer les hommes forts. François Hollande, confronté à plusieurs reprises au cours de son mandat à des crises déclenchées par Vladimir Poutine, raconte : "Il sait jouer de sa virilité, de son physique qui n'est pas d'ailleurs aussi impressionnant qu'il y paraît. Je me souviens encore d'un président ukrainien, Monsieur Porochenko qui était beaucoup plus grand et plus fort que lui, mais qui était presque oppressé physiquement", se rappelle-t-il.