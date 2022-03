Guerre en Ukraine : la bataille de Marioupol "risque de durer plusieurs jours"

"Les combats au sol ont commencé dans les faubourgs, de Marioupol, autrement dit dans la périphérie de la ville. Mais les soldats ukrainiens se sont retranchés à l'intérieur de la ville et ripostent aux assauts des Russes. La bataille de Marioupol est lancée. Elle risque d'être coriace et de durer plusieurs jours", poursuit notre journaliste. Et d'ajouter : "L'objectif des séparatistes pro-russes est de faire la jonction avec les forces russes qui arrivent, elles, de Crimée".