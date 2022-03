Guerre en Ukraine : Lviv, la nouvelle plaque tournante du pays

À environ 70 kilomètres de la frontière polonaise, Lviv s'est transformée en une véritable plaque tournante pour les dizaines de milliers de personnes qui essayent d'échapper aux affres de la guerre (plus de 836.000 personnes sont déjà parties à l'étranger, selon l'ONU, depuis le début de l'invasion le 24 février). La route pour y parvenir n'est néanmoins pas sans embûche, les trains et les routes étant largement saturés. "On avait quitté Kiev à 8h30 et on a fait plus de 13 heures de route. Il y avait des checkpoints partout", témoigne un Français, Mohamed Elbrahmi, dans un reportage de TF1. Pour la plupart des réfugiés, ce n'est toutefois qu'une étape. Une femme précise ainsi à nos journalistes qu'elle va "devoir attendre 2 heures pour aller en Allemagne". Une autre nous dit qu'elle "essaye d'aller en Pologne". "Je vais en Italie", annonce, de son côté, une troisième jeune femme. Au contraire, Lviv est une étape obligatoire pour les occidentaux et autres expatriés ukrainiens qui font le chemin inverse. En moins d'une semaine, la septième ville d'Ukraine en est devenu un point de croisement incontournable.