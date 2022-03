Guerre en Ukraine : Irpin, le pont de la survie

Irpin brûle. La bataille fait rage et elle se rapproche. Les réfugiés commencent à paniquer. Les autorités continuent l'évacuation malgré de forts bombardements qui ne cessent de retentir. Un camion, chargé au maximum, transporte les femmes et les enfants. Les Russes s'approchent du pont, la seule voie de sortie pour quitter Irpin n'existera peut-être plus.