"Je reste, je n'ai peur de personne" : le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de défier Moscou

Le président ukrainien a surtout dirigé son message contre les nouvelles annonces de l'armée russe, qui promettent pour ce mardi matin des "cessez-le-feu locaux", et l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils. "Il y a déjà eu un accord sur les couloirs humanitaires", a-t-il rappelé, "est-ce que ça a fonctionné ? On a plutôt eu des chars russes, des Grad russes [lance-roquettes, NDLR], et des mines russes". La veille, Zelensky avait fustigé la création de "couloirs humanitaires", dont la plupart auraient en fait dirigé les évacués sur la Russie ou la Biélorussie. Emmanuel Macron avait, lui aussi, dénoncé le "cynisme moral et politique" derrière cette annonce de Moscou.