Guerre en Ukraine : Kharkiv, deuxième ville du pays, continue à être bombardée

Le conflit a jeté sur les routes des flots d'Ukrainiens, dont plus de 500.000 ont fui vers les pays voisins, a déclaré lundi le Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés. L'UE s'attend à plus de sept millions de personnes déplacées. Le bilan humain reste incertain. L'Ukraine a, elle, annoncé que 350 civils étaient morts depuis le début de la guerre jeudi. L'ONU a parlé lundi de 102 civils tués et de 304 blessés mais les chiffres réels sont "considérablement" plus élevés. La Russie a admis que des soldats russes étaient morts en Ukraine, sans en préciser le nombre.