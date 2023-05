Guerre en Ukraine : Kiev dit avoir abattu six missiles hypersoniques russes, Moscou dément

Le ministre de la Défense russe a démenti ce mardi soir que la défense antiaérienne ukrainienne ait abattu six missiles hypersoniques russes Kinjal, réputés très difficiles à intercepter, ainsi que l'affirmait Kiev plus tôt dans la journée. Une telle réussite ukrainienne serait un fait d'arme majeur, au moment où les frappes russes de longue portée se sont de nouveau intensifiées, et semblent signer un changement dans la stratégie de Moscou.