Guerre en Ukraine : Kiev, la vie malgré tout

Les policiers sont en train d’identifier les corps. Il y aurait parmi les victimes un journaliste ukrainien et une famille de deux adultes et deux enfants. La ville semble quasiment désertée. L’atmosphère y est de plus en plus oppressante. Depuis la veille, l’armée ukrainienne a installé des points de contrôle partout. Interdiction de les filmer de près.