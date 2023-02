VIDÉO - Kiev : ravagé par une frappe russe il y a un an, cet immeuble est rené de ses cendres

Près d'un an après, alors que ce vendredi 24 février marque les un an de la guerre en Ukraine, François-Xavier Ménage retourne sur place dans le reportage en tête de cet article, qui montre différents endroits ravagés par les bombes et se penche sur l'avancée des reconstructions. Aujourd’hui, l’immeuble de Paulina est flambant neuf. "Vous avez vu, c’est un phénix qui renaît de ses cendres", dit-elle avant de faire la visite de son nouvel appartement. "Regardez tout ce qui a changé, tout a été rénové", poursuit-elle une fois dans sa cuisine, où elle s'apprête à se préparer un bortsch.