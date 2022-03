VIDÉO - Guerre en Ukraine : Kiev se prépare à résister

Cette réalité, nombreux sont ceux qui veulent y échapper. À la gare de Kiev, tous les voyageurs tentent de partir le plus loin possible. "On essaye d’aller à Oujhorod, mais peu importe, tant que c’est à l’ouest", témoigne une femme. Pendant ce temps, dans Kiev, les militaires dressent désormais des barrages dans les rues. Chaque jour, même si elle est encore hors de vue, l'armée russe semble être de plus en plus proche de la capitale.