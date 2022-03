L'alimentation électrique de la centrale de Tchernobyl totalement coupée à cause des actions militaires russes

Depuis, les 210 techniciens et gardes de la centrale sont bloqués sur place par les forces russes, où ils travaillent sans répit depuis 13 jours. L'AIEA avait justement demandé à la Russie de les autoriser à effectuer des rotations, le repos et les horaires fixes étant essentiels à la sécurité du site. Avec une transmission de données à distance coupée, et le régulateur ukrainien ne pouvant contacter la centrale que par courrier électronique, Rafael Grossi a réitéré son offre de se rendre sur le site, pour obtenir de toutes les parties un "engagement en faveur de la sûreté et de la sécurité" des centrales électriques ukrainiennes.