Guerre en Ukraine : "l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire", que doit-on en conclure ?

Le président Poutine utilise depuis des années la menace du recours à l'arme nucléaire pour appuyer sa politique de prédateur. Il essaie de dire à la planète entière et notamment aux Européens : "si on s'oppose à moi, je suis capable de monter aux extrêmes". Il était donc nécessaire pour le ministre français de mettre les points sur les i et de dire en substance : "nous sommes aussi une puissance nucléaire, faites attention où vous mettez les pieds".