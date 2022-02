Guerre en Ukraine : l'analyse de François Lenglet sur la possibilité d'un manque de gaz russe

À court terme, François Lenglet, spécialiste économie, estime que nous ne manquerons pas de gaz. Ayant visité les réserves françaises de gaz dans l'Oise. Il nous fait savoir que celles-ci sont à 30% de leurs capacités. Ce qui est un niveau tout à fait habituel à la fin de l'hiver. Selon ses explications, le vrai risque concerne l'automne 2022, car la crise ukrainienne intervient alors que les investissements mondiaux dans la production d'hydrocarbure, gaz et pétrole, se sont effondrés. Ils sont tombés de 700 à 350 milliards de dollars par an, divisé par deux sous la pression contre les émissions de carbone à cause du climat.