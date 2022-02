Guerre en Ukraine : l'angoisse des habitants de Kiev face aux bombardements

Les habitants qui sont restés, eux, se préparent. Les files d'attente se forment devant les distributeurs de billets et les pharmacies. Dans les magasins, tout le monde achète de l'eau, du riz et du pain. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre, impuissant, de voir jusqu'où iront les troupes russes. Cette nuit, les rues de la capitale ukrainienne seront désertes. Les autorités viennent de décréter un couvre-feu.