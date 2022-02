Guerre en Ukraine : l’armée russe a-t-elle une stratégie adaptée à chaque ville ?

Puis un fer politique qui concerne Kiev. Poutine a besoin de faire la conquête de Kiev intacte. En tout cas, la moins détruite possible pour y installer un gouvernement à sa botte et également pour protéger les monuments historiques qui sont là . D’où les appels des Russes, ces dernières heures, à ce que les civils s’enfuient. Évidemment, une fois qu’ils seront partis, il sera plus facile de faire la conquête de la ville “, conclut le consultant défense TF1-LCI.